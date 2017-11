Stoere jonge boeren gaan niet uit de overall voor Brabantse kalender

Deze duiding komt van Ankie van Erp, communicatievrouw van de ZLTO Oss-Den Bosch. Binnen die afdeling is wel even gesproken over de grenzen voor de kalender: ,,De fotografe mag best wat op de stoer toer gaan. Maar we gaan niet voor ontblote bovenlijven.''

Dus geen Brabantse variant op de 'Horse and Hunk' jaarkalender. De ZLTO ziet de eigen verjaarsdagskalender als een toegankelijke aardigheid om 'de boer' eens anders te presenteren aan 'de burger'. De uitgave wordt gepresenteerd en is te koop tijdens de 'boerenkerstroute', op zaterdag 16 december bij vier agrarische bedrijven in Oss.

De te fotograferen boeren komen uit Oss en omgeving en zijn allemaal jonger dan 35 jaar. Het kostte volgens Ankie van Erp weinig moeite om twaalf modellen te vinden: ,,We konden natuurlijk uit ons eigen netwerk putten. Er waren er wel die 'nee' zeiden maar sommigen belden de volgende dag zelf terug dat ze toch wilden. Uiteindelijk hebben er maar drie echt bedankt."

Schone overall

Tot de twaalf geselecteerde kandidaten behoort Robert van Duijnhoven (23) uit Oss. Eerder dit jaar werkte hij mee aan een serie van het Brabants Dagblad over jonge boeren. Je moet wat over hebben voor je sector-pr, vindt Robert: ,,Het is een aardigheidje. Ik moet zorgen dat ik een schone overall heb als de fotografe komt. Verder wacht ik het af."

Els Korsten maakt de foto's. De Bossche fotografe, opgegroeid als dochter van een Rosmalense melkveehouder, gaat er volgende week voor op pad. Zónder grimeuse, weet ze al: ,,Als we het over stoere boeren hebben dan fotografeer ik graag puur natuur.''