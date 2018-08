Stoere Brabantse oma (88) in tranen na parachutesprong

Op het vliegveldje van Teuge, nabij Apeldoorn, is parachutespringen lopendebandwerk. Vaker dan je verwacht zitten daar ook krasse senioren tussen die een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan. Zestigers, zeventigers, maar iemand van 88? Dat is zelfs voor de gelouterde instructeurs van paracentrum Teuge een zeldzaamheid.

Harnas

Tanneke Kalwij lijkt zelf echter nauwelijks onder de indruk als ze 's middags tijdens de korte instructie in het harnas wordt gehesen voor de sprong van haar leven. ,,Zenuwen? Nee hoor. Ik heb ja gezegd en nu laat ik me ook niet kennen.'' Ze oogt wat fragiel maar haar karakter is dat allerminst. Zonder een spoortje vrees stapt de kranige Tilburgse tegen 15.00 uur in het met haaientanden beschilderde vliegtuigje.

Aanleiding voor de sprong is de verjaardag van haar 30-jarige kleinzoon Kris. Die herinnerde zich de wens die zijn oma lang geleden eens had uitgesproken. Het bleek geen grootspraak. Tanneke greep de uitnodiging om mee te gaan met beide handen aan, net als haar dochter Ariane. En zo zweven er zondagmiddag drie generaties Kalwij door het luchtruim boven Teuge.

35 seconden duurt de vrije val op drie kilometer hoogte. Dan trekt instructeur Henny Wiggers aan het koord en begint een feilloze glijvlucht van een kwartier.

Zo stoïcijns als ze voor de sprong was, zo emotioneel is Tanneke als ze weer op aarde staat. De tranen biggelen over haar wangen. Een instructeur raakt ontroerd houdt het zelf ook niet droog. ,,Het was geweldig'', stamelt ze.

Tranen met tuiten

Als ze enkele minuten later weer is bijgekomen van het avontuur: ,,Ik had niet gedacht dat het zó mooi zou zijn. Het weer was perfect. We konden alles zien en ik mocht ook even zelf sturen. Ik heb tranen met tuiten gehuild.'' Of ze het nog eens zou doen? ,,Nou, vandaag niet meer. Maar als ze me morgen vragen, ga ik weer.''