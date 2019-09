Stikstof: voorstel Remkes gaat Brabants veehouderijbeleid achterna

Heel gek is die overeenkomst niet. Het door veel boeren gehekelde Brabantse veehouderijbeleid kwam in 2017 immers tot stand omdat de hoeveelheid stikstof in de natuur maar niet af wilde nemen. Nu prijkt dat probleem door de juridische bom onder het Nederlandse stikstofbeleid ineens bovenaan de landelijke politieke agenda. En gaat het dus nu ook in Den Haag over 'brongerichte maatregelen’ en ‘innovatieve stalsystemen'. Zonder daarbij al een datum noemen, wil de commissie-Remkes dat boeren met oude stallen in een nieuw systeem met minder uitstoot investeren. In Brabant gebeurt dat al. Hier moeten de meeste boeren vanaf 2022 hun stal vernieuwd hebben; zij dienen daarvoor volgend jaar een vergunning aan te vragen.