Stiekem vozen op Loversland in Den Bosch? ‘Op een gemiddeld festival gebeurt er meer’

Je kunt piemelwerpen of piemels versieren. Je kunt kijken naar een show van een stripper of een paaldanseres. En je kunt vooral heel veel kopen. Onschuldige vermaak, ook al gaat het over seks. In de stand van Bobbi Eden zelf, waar ze haar lijn seksattributen verkoopt, gaan de vibrerende eitjes het hardst. Ze zijn er in verschillende kleuren, en met batterijen of oplaadbaar met een usb-kabeltje.



Het ei moet mevrouw inbrengen, de afstandsbediening die het ei doet trillen is voor meneer: de verkoopster legt het met liefde uit. Ze werkt eigenlijk als taxichauffeur voor kinderen met een beperking, maar als Bobbi belt voor een beurs is ze erbij. Omdat het heel gezellig is.



Verder is de meeste seks niet zo gezellig. Veel stands zijn geweid aan bondage en SM en hangen vol met kettingen, touwen, maskers en martelwerktuigen. Je kunt er seksmeubels kopen: houten kruizen met leren banden aan de uiteinden waar iemand gekruisigd kan worden of bondagebedden met voor het doel praktische hoofdeinden.