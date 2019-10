Steven Brunswijk wordt misselijk en Frans eert zijn woonwagen-mama

Analyse Voor wie de boerenpro­tes­ten niet zag aankomen: veel van hen zijn de wanhoop nabij

10:38 Landbouwverslaggever Lukas van der Storm (@lvdst) van deze krant vindt dat in het verhitte debat over de boeren vaak elke vorm van nuance ontbreekt. De onvrede onder de boeren gaat over veel meer dan alleen stikstof en hij probeert dat op Twitter in 24 tweets uit te leggen. Zijn draadje riep duizenden reacties op.