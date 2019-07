Steven Brunswijk geeft een sexy show weg en Gwen van Poorten zegt eindelijk Oant Moarn met haar grote held

Smogalarm afgegeven in Nederland: 'Dit is slecht voor iedereen’

25 juli Vanaf 16.00 uur geldt er een smogalarm in grote delen van Brabant. De luchtkwaliteit is vandaag ‘zeer slecht’ als gevolg van de vorming van ozon in de lucht, meldt het RIVM. Hooikoorts -en longpatiënten kunnen hier enorm last van hebben, maar andere mensen ook. ,,Smog is voor iedereen slecht,” zegt Harold Roelofs, woordvoerder van het Longfonds.