Steunzool uitgereikt aan Ad van der Krabben

De Steunzool is een carnavalsonderscheiding voor iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Oeteldonkse carnaval in het algemeen en voor café De Paternoster in het bijzonder. Na de plechtigheid kreeg Van der Krabben, die met een smoes was gelokt, een muzikale aubade.

Van der Krabben is al jaren de drijvende kracht achter de Krabkes. Hij zet zich in voor de bouwhal en staat altijd klaar om met de wagen van de Krabkes een kleurrijk verschil te maken in de optocht. Ook is hij nooit te beroerd om in de Paternoster muziek te komen maken. Niet alleen met carnaval, maar ook tijdens het zomerconcert.