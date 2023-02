Sterrenkok Jan Sobecki uit Heeze chef van het jaar

Prins Noot en boer Tokke nemen na elf jaar afscheid: ‘Nu heb ik weer meer tijd om te bouwen’

HUIJBERGEN - Het leutvolk van ’t Sanegat (Huijbergen) haalde Prins Noot, grootste boer Tokke en nar Riekus afgelopen zondag feestelijk in. Het was een bijzondere intocht voor Noot en Tokke, want ze zijn voor de laatste keer prins en grootste boer. ,,Het waren mooie jaren.”