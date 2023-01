Sterrenchef Jermaine de Rozario wendt maar net faillissement af

Korting krijgen in restau­rants na een maagver­klei­ning? ‘Kleine porties aanbieden moet een trend worden’

Minder betalen voor je eten als je een maagverkleining hebt gehad. Een all-you-can-eatrestaurant uit het Gelderse Duiven kwam hier deze week mee in het nieuws en dit zorgde voor een stroom aan reacties op sociale media. Is dit wel zo eerlijk voor anderen die minder eten? Als het aan een lunchroom uit Molenschot ligt, wordt het aanbieden van kleinere porties een trend in Nederland.

