Sterren genieten van nieuwe Mamma Mia!, Tiësto klaar voor Tomorrowland

Here we go again!

Het was smullen voor de BN'ers dinsdagavond. De nieuwe film Mamma Mia! Here we go again ging in première in Amsterdam. Onder ander Mari van de Ven en Albert Verlinde waren erbij.

#mammamiaherewegoagain #zininenstraksdemusical #abbavanafseptember!!!#stageentertainmentnl #stageentertainment #beatrixtheater #mammamia2nl #universal #pathetuschinski Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2018 om 11:05 PDT

Mammia #tuschinski #movie @antjemonteiro #premiere #mammamia #abba #amsterdam #mammamia2nl #marivandeven Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 17 Jul 2018 om 10:50 PDT

Stralende Tiësto schittert

Komend weekend staat de Bredase DJ Tiësto op Tomorrowland. Nu kan hij nog even in alle rust genieten van de zon.

Shine on ’em Een foto die is geplaatst door null (@tiesto) op 17 Jul 2018 om 11:35 PDT

Johan Vlemmix loopt en verkoopt tijdens de Vierdaagse

Johan Vlemmix houdt zich tijdens de Nijmeegse Vierdaagse niet alleen bezig met het lopen. Ook verkoopt hij kalenders voor de stichting Free a Girl, die jonge meisjes bevrijdt uit de gedwongen prostitutie.