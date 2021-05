Sterre, Willem en Engel van 't Meer: deze baby's werden moederziel alleen achtergelaten in Brabant

De Brabantse bierbrouwe­rij­en schieten als paddenstoe­len uit de grond, aantal is bijna verdriedub­beld in paar jaar tijd

7 mei Ze stromen binnen bij de KVK: inschrijvingen voor nieuwe brouwerijen in Brabant. Het aantal bierbrouwerijen is hier in de afgelopen vijf jaar bijna verdriedubbeld: van 86 naar 214. Sterker: een kwart van alle brouwerijen is hier gevestigd. Wat merken brouwerijen van de nieuwe concurrentie en wat moet je als brouwerij doen om op te vallen?