Sterkselseweg Maarheeze tot eind dit jaar afgesloten; riool wordt vervangen

Kringloop Werkendam mag langer op huidige locatie blijven

De kringloopwinkel in Werkendam blijft voorlopig op de huidige locatie aan het Plein. De kringloop zou aanvankelijk tot juli in het pand van een voormalige beddenspeciaalzaak kunnen blijven. Door vertraagde nieuwbouwplannen is die nu tot eind 2023 verzekerd van de plek.