Stel uw vraag: Deskundigen over fit en gezond blijven in tijden van corona

Heeft u vragen over de rol van gezonde voeding en genoeg beweging in tijden van coronacrisis? Dan kunt u vrijdagavond 24 april om 20:30 uur terecht bij het live vragenuur op onze website. Tijdens deze live-uitzending beantwoorden specialisten vragen van kijkers.

De vierde live-uitzending van deze krant over het coronavirus staat vrijdagavond om 20.30 in het teken van voeding en beweging. Een fysiotherapeut en een diëtist geven antwoorden op vragen van kijkers. Ook bespreken we de huidige stand van zaken in de zorg met ZuidZorg-bestuurder Charles Laurey.

In de studio zullen onder meer fysiotherapeut Harold Bouwens uit Raamsdonkveer en Ellen Steinmeijer, diëtist in Breda aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Tijdens het livegesprek is er ruimte om prangende vragen te stellen aan specialisten. Eerder kwamen al honderden vragen binnen. De vierde uitzending wordt gerealiseerd in samenwerking met ouderenbond KBO Brabant en Nutricia.