Steigerbouwer baart opzien als Jezus in Oeteldonkse optocht met kruis van bierkratten

Man (50) tot bloedens toe geslagen bij carnavals­feest in Kaatsheu­vel: verlaat café met meerdere botbreuken

KAATSHEUVEL - Een 50-jarige man is zaterdag zwaar mishandeld in een horecazaak aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Hij liep meerdere breuken in zijn gezicht op.