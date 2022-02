Steiger valt om in Beugen; vijf gewonden tijdens Knakworstrennen

Knakworstrennen

De Knakworstrennen in Beugen worden sinds 1985 gehouden op carnavalszondag. Een hardloper legt met een paardenkop van papier-maché en een tweede persoon op z'n rug - de ruiter - zo snel mogelijk een parkoers af. Tijdens de ludieke afvalrace rennen steeds enkele koppels tegelijk over het 75 meter lange parkoers dat is verzwaard met zand. Het tweetal dat uiteindelijk als eerste over de streep komt, is de winnaar en wordt gekroond tot Knakworstkoning.