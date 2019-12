Steffie vecht al 15 jaar tegen anorexia nervosa en krabbelt omhoog uit heftige terugval

video Brabander (31) overleeft angstaanja­gen­de schipbreuk: ‘We sprongen van schip in ijzige Noorse zee’

29 december OSS - Sander van de Pol (31) uit Oss heeft zaterdag een schipbreuk overleefd in de ijzige Barentszzee bij Noorwegen. Een metershoge golf sloeg de gloednieuwe boot van zijn vissersteam om, waardoor hij moest springen voor zijn leven om niet met het zinkende schip meegesleurd te worden. ,,In die zware storm zochten we zwemmend naar ons reddingsvlot”, zegt de Ossenaar vanuit zijn hotelkamer in het Noorse kustdorpje Honningsvåg.