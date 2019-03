Steen door de ruit bij LPF-raadslid in Eindhoven: ‘Een gerichte actie om mijn PVV-poster’

Langman zit in de raad in Eindhoven namens de Lijst Pim Fortuyn, maar is daarnaast groot aanhanger van Geert Wilders. In 2015 stond hij op de PVV-lijst voor de provinciale statenverkiezingen. Maar nooit eerder kreeg hij te maken met bedreigingen of geweld. De politicus legt nu de link met de aanslag in Christchurch. ,,Er hing al een gespannen sfeer. Daar kan het mee te maken hebben. Het is echt een gerichte actie geweest. Ik woon op één hoog, het is enorm lastig dat raam te raken. Als het vandalisme was geweest, hadden ze wel een ander raam gekozen.‘’



Een andere mogelijke aanleiding kan het debat van vanavond zijn, denkt Langman hardop. Dan wordt de uitkomst van een integriteitsonderzoek naar hemzelf besproken in de raad. Dat onderzoek kwam er naar aanleiding van uitlatingen van Langman over de demonstraties bij de intocht van Sinterklaas, afgelopen jaar.