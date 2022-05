Steekvlammen en knallen bij autobrand in Cuijk: heg en tuin ook getroffen

Nieuwsover­zicht | Celstraf­fen voor 26 relschop­pers - Benzine in Duitsland goedkoper

Relschoppers die voor onrust zorgden na de promotiewedstrijd van NAC Breda tegen NEC vorig jaar krijgen celstraffen tot 170 dagen gekregen. Ondertussen wordt benzine in Duitsland fors goedkoper en krijgt PSV-speler Érick Gutiérrez een nieuw aanbod van zijn club. Bezoekers van shows van de Dolly Dots beleven dezer dagen hun jeugd opnieuw en in Breugel is drugsafval gedumpt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

23 mei