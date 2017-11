Steeds minder kinderen langdurig onder toezicht

Stonden er in 2015 nog 1.965 kinderen onder toezicht, in 2016 waren dat er 1.815 en in de eerste helft van dit jaar 880. Het aantal keren dat kinderen korter dan een jaar onder toezicht worden gesteld en dat ouders uit de voogdij worden ontzet, blijft sinds 2015 redelijk constant.

,,Landelijk staan er per 1000 kinderen 10 onder toezicht’’, meldt René Meuwissen, bestuurder van Jeugdbescherming Brabant (JBB, voorheen Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, IC). ,,In West-Brabant staan er per 1000 kinderen 8 onder toezicht.’’

Nauwere samenwerking

Volgens Meuwissen heeft de afname te maken met de decentralisatie van de jeugdzorg, die in januari 2015 gestalte kreeg. Gemeenten zijn sindsdien zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. ,,Jeugdbescherming Brabant is sinds de decentralisatie veel nauwer gaan samenwerken met de wijkteams van gemeenten. Wij gaan ook samen met de professionals van de wijkteams naar een gezin als dat nodig is. Door nog nauwer met elkaar samen te werken, ons wat eerder bij het proces te betrekken, kunnen we ondertoezichtstelling eerder beëindigen of zelfs voorkomen dat gedwongen hulpverlening zoals ondertoezichtstelling nodig is.’’ Lokale hulpverleners kunnen daarna verder ondersteuning bieden aan het gezin.

Ook landelijk daalt het aantal ondertoezichtstellingen. Richard Bakker, woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming, beaamt dat de Jeugdwet van 2015 daarvan een belangrijke oorzaak is. ,,In die wet is expliciet opgenomen dat ondertoezichtstelling zo kort mogelijk moet zijn. Er wordt nu harder gewerkt om dat voor elkaar te krijgen, gemeenten zitten er nu beter op.’’ Hij vindt het nog te vroeg om te zetten dat de decentralisatie van de jeugdzorg goed heeft uitgepakt. ,,Daarvoor moet je eigenlijk kijken naar een periode van vijf jaar. Binnenkort komt er wel een eerste evaluatie.’’

Meldingen Veilig Thuis

Hoewel kinderen minder vaak langdurig onder toezicht worden gesteld, lijkt het aantal meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis West-Brabant eerder toe- dan af te nemen. In 2015 kwamen er 6.903 meldingen binnen. In 2016 was er met 6.670 meldingen een lichte afname te zien, maar tot en met oktober 2017 kwamen er alweer 6.578 meldingen binnen. Daarbij moet de kanttekening moet worden gemaakt dat hier ook meldingen van oudermishandeling en partnergeweld zonder kinderen onder vallen.

Volgens adjunct-directeur Debbie Maas maken mensen makkelijker melding omdat er nu één loket is. ,,Veilig Thuis is ontstaan na samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Doordat er één loket is, is er meer helderheid. Ik denk ook dat we door de naamsverandering laagdrempeliger zijn geworden. Veilig Thuis klinkt zachter. En we hebben met spotjes aan onze naamsbekendheid gewerkt.’’

