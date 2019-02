Steeds meer mensen stappen uit het huwelijksbootje, waarom?

De tuin in dit weekend? Veertien tips waarmee je nu al aan de slag kunt

9:03 Met zonnige dagen in het vooruitzicht en lente-achtige temperaturen, jeuken de vingers om die treurige, dorre winterboel in de tuin eens goed onderhanden te nemen. Maar pas op, want het kan nog gaan vriezen, dus je moet met beleid aan de slag. Wat kun je nu al aanpakken in de tuin en wat kun je beter nog even zo laten?