Steeds meer festivalgangers kopen liever xtc: ‘Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt’

Sligro ziet verkopen flink stijgen, maar winst deels verdampen

VEGHEL/EINDHOVEN - Groothandelaar Sligro Food Group heeft de winst onderaan de streep in de eerste zes maanden hard zien dalen tot één miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar hield bedrijf in Veghel onder de streep nog zo’n 23 miljoen euro over.