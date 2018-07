Steeds meer Brabantse gezinnen nemen een nanny

Heb je drie of meer kinderen en werken jij en je partner allebei? Grote kans dat je een nanny in huis hebt. Want waarom moeilijk doen als het makkelijker kan én voordeliger? In de Randstad en 't Gooi al heel normaal, maar inmiddels kiest ook het Brabantse gezin steeds vaker voor hulp in huis. Melanie van Laarhoven van KINOP matcht gezinnen met nanny's. Ze is verantwoordelijk voor de omgeving van Rosmalen en Den Bosch. ,,En ik weet niet wat me overkomt", vertelt ze. ,,Er is ineens zoveel vraag naar nanny's."

Waarom? ,,Ouders zoeken meer rust en vinden dat in een nanny die niet alleen voor de kinderen zorgt, ze brengt en ophaalt van school, maar ook kookt en huishoudelijke taken op zich neemt'', legt Inge Solleveld (gastouder en nannyservice Care4Kids in Den Bosch en Tilburg) uit. Haar bureau kreeg dit jaar alleen al vijftig nieuwe nanny-aanmeldingen die allemaal met gemak geplaatst konden worden. Het is terug te zien in de cijfers. Vorig jaar meldden zich 115 nieuwe gastouders (waar ook nanny's onder vallen) bij de gemeente Den Bosch op een totaal van 370. Vroeger waren het veel gastouders die zich meldden voor opvang in eigen huis. ,,Maar tegenwoordig zijn het vooral nanny's die zich laten registeren", weet Solleveld.

Mary Poppins

Maar kan iedereen zich dan ineens een Mary Poppins veroorloven? ,,Nanny's zijn echt niet meer alleen voor de rich and famous'', reageert Jessie Dumee van Nanny Home (bureau dat ook in Tilburg nanny's plaatst). ,,Als je drie kinderen hebt is het zelfs voordeliger dan bij een reguliere opvang omdat je een nanny per uur betaalt en opvang is per uur per kind.''

Toch lijkt er wat verandering in te komen. Want door het stijgen van de vraag kunnen nanny's meer geld vragen. Een paar jaar terug betaalde je 12 tot 15 euro per uur, inmiddels is dat tussen de 14 en 18 euro. En als je in Amsterdam een nanny zoekt, kun je helemaal je portemonnee opentrekken. Veel bureau's hebben daar een opnamestop omdat de vraag veel groter is dan het aanbod.