Steady dronken blijven in Kielegat en als banaan naar Oeteldonk: deze 9 verhalen vatten carnaval samen

Vier dagen lang was het feest in Brabant. Carnaval was na de verrassingseditie van vorig jaar in 2023 weer helemaal terug. Dat lokte honderdduizenden leutvierders naar de provincie voor optochten, polonaises en feesten op carnavalskrakers. Dit zijn de beste verhalen van dit jaar.

1. Als banaan carnaval vieren in Oeteldonk: kan dat?

Oeteldonk is met al haar oude tradities één van de populairste plaatsen om carnaval te vieren, maar daar als buitenstaander tussen komen is lastig zonder voorkennis. Dat begint al bij de kleding: een echte Oeteldonker draagt een boerenkiel met emblemen, zonder poespas. Verslaggever Joep Dorna nam de proef op de som en tartte dat gebruik door in een bananenpark naar het centrum te trekken.

Het bananenpak is volgens Dorna ‘hét symbool van buitenstaanders uit de Randstad die niks van carnaval weten’. Dat merkt hij snel als in een café wordt geroepen: ,,De import is weer binnen.” Ook op straat priemen de ogen in zijn rug. Veel Oeteldonkers begrijpen die ophef. ,,Wij moeten onze tradities behouden. Dadelijk staan we met de helft bananenpakken of onesies in de kroeg”, verklaart burgervoajer Peer vaan de Muggenheuvel.

Brabants Dagblad-verslaggever Joep Dorna onderzoekt in een bananenpak de toegang tot Oeteldonkse kroegen.

2. Carnaval in Kielegat is topsport, maar te overleven als je steady dronken blijft

Wie carnaval viert, gaat soms wel vier dagen non-stop achter elkaar door. Dat is bijna topsport en lastig vol te houden. Tenzij je de regels volgt van een groep feestvierders uit het Kielegat. ,,Je moet niet te hard en niet te lang pieken, maar lekker steady dronken blijven. Dan hou je het vol”, vertelt Jet Jenniskens op de Grote Markt bijvoorbeeld.

Een ander lid van de groep merkt op dat je het best voor middernacht alweer op bed kunt liggen. ,,Je begint al om 11 over 11 in de ochtend, dus waarom zou je na twaalven doorgaan? Dat voegt niets toe”, verklaart Marnix Sadee. Stevig ontbijten en ‘s avonds licht dineren helpt volgens het gezelschap ook.

3. Als ik met ons Jo naar de yoga ga uit Hoeven is beste carnavalskraker

Het muzikale trio Mosterd Na de Maaltijd uit Hoeven heeft dit jaar de prijs voor beste carnavalskraker in de wacht gesleept. Bij de verkiezing, georganiseerd door de drie Brabantse kranten, was de jury unaniem: als je de carnavalskraker één keer hebt gehoord, krijg je hem écht niet meer uit je hoofd. Door het gebruik van een oosterse sitar klinkt de hit anders dan andere carnavalsnummers.

Ook door het rappen in de coupletten is het een vreemde eend in de bijt. Maar dat maakt het nummer volgens tekstschrijver en zanger Berry Koevoets juist bijzonder: ,,Met carnaval zijn wij snel geneigd om het heel plat te maken of over bier te zingen. Daar ligt voor mij de uitdaging, om juist iets te maken wat niet plat is en niet over bier gaat.”

4. Zo herstel je het best van de kater na carnaval

Het is een vraag die Brabanders zich vier dagen lang hebben gesteld: hoe herstel ik na een avond doorzakken? Carnaval vier je bijna zonder pauze, en dat heeft gevolgen. ,,Je gunt deze dagen vaak je lijf niet voldoende tijd om te herstellen, je eet veel minder gezond dan anders en je neemt veel alcohol in”, vertelt diëtist Maartje Boot.

Haar belangrijkste tip: de zure appel doorbijten. ,,Die kater moet je uitzieken. Bij carnaval gaat het alleen steeds een paar dagen door. Word je wakker met hoofdpijn, ga je weer het feestgedruis in”, geeft ze aan. Haar andere advies is dan ook om te stoppen met alcohol drinken als je nergens last van wil hebben.

5. Binnenhof-verslaggever scoort grote carnavalshit

Een carnavalskraker hoort te schuren, maar om het nummer Ladders zat was wel heel veel te doen. De creatie van Thomas van Groningen uit Kruikenstad en de Oeteldonkse feestzanger Gullie moest van Spotify en YouTube af, omdat de uitgever van het originele lied vond dat de parodie teveel over alcohol ging. De makers vonden dat onzin, omdat de kraker zou gaan over ladders in een bouwmarkt.

Maar juist die ophef maakte van het nummer een grote hit. ,,Je kunt geen kroeg binnenlopen zonder dat je dit lied hoort”, merkte Van Groningen tijdens carnaval op. De Binnenhof-verslaggever kon door het succes vaker aan de bak als feest-dj: ,,Elke avond draaien we drie keer een uurtje op verschillende plekken.

Thomas van Groningen (rechts) maakte samen met zijn samen met zijn vaste kompaan Koen Verhoof (links) en feestzanger Gullie de carnavalshit Ladders Zat.

6. In Wringersgat zwaait voor het eerst een prinses de scepter

In Rijen, of beter gezegd Wringersgat, zwaaide in 2023 voor het eerst een prinses de scepter tijdens carnaval. Een boerinneprotest om meer vrouwen in ‘het mannenbolwerk’ van carnaval te krijgen, zoals in Bergen op Zoom, bleek daar dus niet nodig. Prinses Marcia d’n Irste straalde in haar rol: ,,Als echte Rijense is het een hele eer om prinses carnaval te mogen zijn in mijn eigen dorp.”

Ze zou niet weten of er mensen zijn die de keuze voor haar als voorganger van het leutfeest afkeuren. ,,Die zijn er misschien wel, maar ik ben daar wel een beetje blind voor. Ik ga niet zo mee in het negatieve. Je kunt het toch nooit voor iedereen goed doen”, vindt Marcia.

7. Tos-tos-tos-tos-tosti-apparaat van Huub Hangop gaat viral

Waar is mijn tos-tos-tos-tos-tosti-apparaat! Deze tekst gecombineerd met een stevige beat vormt het nieuwe carnavalsnummer van artiest Huub Hangop. Voor het eerst deelde hij zijn creatie ook op het platform TikTok, en dat heeft hij geweten: het nummer werd daar meer dan 2,5 miljoen keer aangeklikt.

De 62-jarige Ruud van den Berg, die schuilgaat achter de carnavalsartiest, kreeg reacties van over de hele wereld: ,,Kijk maar eens hoeveel reacties er in een andere taal zijn! Ik krijg opmerkingen vanuit Duitsland tot aan Zuid-Afrika.” En voor de liefhebber is er ook een hardstylemix van de kraker.

8. Carnaval verandert met de jaren, maar hoe snel?

Tradities veranderen al eeuwenlang met de tijd mee, en dat wordt ook door carnavalsverenigingen gemerkt. Prins Carnaval hoeft niet meer per se een man te zijn, feesten kan ook met een alcoholvrij biertje en pluimvee uit elkaar trekken is sinds vorige eeuw uit den boze. ,,Tradities zijn niet in beton gegoten”, verklaart carnavalshistoricus Rob van de Laar. ,,Carnaval ontwikkelt zich steeds.”

Verenigingen staan daarom open voor kritiek, bijvoorbeeld op karikaturen. Want kan je nog wel als cowboy of indiaan verkleed? Het hangt voor een groot deel van de leutvierders zelf af, want verenigingen willen niks onder druk veranderen. ,,We moeten in deze tijd bewuster omgaan met de doelgroep. Mensen die jonger zijn dan ik vieren ook carnaval en hun interesses zijn anders”, klinkt het bijvoorbeeld bij D’Haone uit Lampegat.

9. Gelijkheid, maar toch een ‘wit feestje’ in Oeteldonk

Bosschenaren met een migratieachtergrond slaan carnaval vaak over, terwijl het feest juist over gelijkheid gaat. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een ‘wit feestje’ is, ondanks dat een op de acht inwoners van Den Bosch een niet-westerse afkomst heeft. Die constatering zorgde online voor veel reacties. Want waarom besteden media hier aandacht aan? En klopt het eigenlijk wel, dat bepaalde groepen Oeteldonk links laten liggen?

Jongerenwerkers in de stad valt het echter ook op. Zo zag Reggae Countinho weinig jongeren met een migratieachtergrond richting de Bossche binnenstad trekken. Opvoeding was volgens hem daarvan de grootste oorzaak: ,,Je moet het van thuis uit meekrijgen. Als je carnaval met de paplepel krijgt ingegoten, is de kans groot dat je later blijft meedoen.” Maar verschillen in cultuur spelen ook een rol.

