Stapvakantie in Kroatië eindigt in drama voor vriendengroep: 'Dood Yoni had voorkomen kunnen worden'

DEN BOSCH - Slecht verlicht, geen waarschuwingen, geen hoge afzettingen. Langzaam maar zeker maakt verdriet plaats voor boosheid binnen de vriendengroep van de in Kroatië verongelukte Yoni Kerver (21) uit Den Bosch. Had zijn overlijden niet voorkomen kunnen worden? ,,We zijn er helemaal kapot van, dit had Yoni niet verdiend."

Nog even één drankje doen. Dat is het idee van Yoni en zijn twee beste vrienden, na een avondje stappen in het centrum van Zadar. Ze belanden in de tuin van een discotheek en blikken terug op een geslaagde avond.

Toch gaat het op een gegeven moment helemaal mis: Yoni zoekt een toilet en springt daarvoor over een muurtje, niet wetende dat daarachter een gat van twaalf meter diepte blijkt te zijn.

Eén van zijn vrienden ziet hem vallen en schreeuwt onmiddellijk om hulp. Het ziet er niet goed uit: Yoni is op zijn hoofd terechtgekomen en verroert geen vin. Met spoed wordt hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later in de nacht de strijd moet opgeven.

Wrang

Het tragische incident maakt diepe indruk in Zadar. Volgens Kroatische media zijn er de afgelopen jaren meerdere toeristen verongelukt nadat ze van dezelfde stadsmuur zijn gevallen.

Horecaondernemers erkennen het probleem en willen graag hekken en verlichting plaatsen, maar staan machteloos omdat het een monument betreft. ,,Dat maakt het allemaal extra wrang. De dood van Yoni had misschien wel voorkomen kunnen worden", zegt goede vriend Daan Hobbelen vanuit Nederland.

Volgens Hobbelen is de dood van Yoni bij al zijn vrienden als een bom ingeslagen. ,,We hebben een hele hechte vriendengroep", zegt de 20-jarige Bosschenaar. ,,We hebben de groep zelfs een naam gegeven: The Goons. Iedereen kent elkaar door en door. We hebben al veel meegemaakt samen." Dat geldt ook voor Yoni: in korte tijd verloor hij zowel een goede vriend als zijn vader.

Lichaam

,,Dat was een enorm heftige gebeurtenis voor hem", weet Hobbelen. ,,En voor ons. Wij kwamen vaak bij Yoni en zijn vader over de vloer. We voelden ons altijd welkom, het was fijn om daar te zijn. De begrafenis was mooi, we hebben Yoni's vader zelf nog weggebracht. Nu moeten we Yoni helaas zelf wegbrengen. Nee, het is geen makkelijke tijd voor onze vriendengroep, maar uiteindelijk zullen we hier sterker uitkomen."

Op dit moment is het lichaam van Yoni nog in Kroatië voor onderzoek. Tot die tijd kan hij nog niet terug naar Nederland. Zijn vrienden hebben aangegeven Kroatië niet te verlaten tot het lichaam van hun vriend wordt vrijgegeven. Dat kan tot na het weekend duren, omdat de autoriteiten nog autopsie willen doen, zo kreeg de familie te horen.

Niet die kant op

Die familie in Nederland kan in de tussentijd weinig anders doen dan voorbereidingen treffen voor de uitvaart, treurt zwager Jeffrey Libregts. Zij moeten daarnaast samen met de uitvaartorganisatie van alles regelen om het lichaam terug naar Nederland te krijgen. ,,Het heeft geen zin om die kant op te gaan. Niemand mag bij Yoni, ook de vrienden ter plekke niet. Het is nog maar de vraag of we hem nog kunnen zien.''

Hij hoopt op wat hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een vader van de vrienden is ook in Kroatië en staat in elk geval in contact met de ambassade in Zagreb. Via hem wordt de familie dagelijks op de hoogte gehouden. De informatievoorziening gaat echter moeizaam. ,,Het was tot na het weekend de vraag waar hij eigenlijk lag: in het ziekenhuis of in het mortuarium.''

Verder dan vriendschap