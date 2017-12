Stap terug in de tijd tijdens sfeervol Dickensfestijn

Geen auteur die zó verweven is met kerst als de Brit Charles Dickens (1812-1870). Zijn boek A Christmas Carol was direct na verschijning in 1843 al een succes. Hij beschrijft in zijn boek het leven in het victoriaanse Londen van de negentiende eeuw. De vrek Ebenezer Scrooge, die geen enkele compassie toont voor zijn ondergeschikten, zijn goedlachse neef of de medemens in het algemeen, noemt het hele gebeuren rond Kerstmis humbug, ofwel kolder. Dat verandert acuut, nadat hij in de nacht voor kerst door drie geesten is bezocht.