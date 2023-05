Stalkende Eerselnaar (30) die ex duizenden berichten stuurde, hoeft niet terug de cel in

Heel Achtmaal verdient volgens Christ-Jan van Bedaf een lintje: ‘Maar mijn liefde is wel heel extreem’

ACHTMAAL - Het is al twee weken feest in supermarkt Coop van Bedaf in Achtmaal. Eerst omdat hij werd uitgeroepen tot de beste ondernemer met een kleine supermarkt, en afgelopen week kreeg eigenaar Christ-Jan van Bedaf ook nog een lintje.