Staking in België maakt Nederlandse treinreiziger niet gek

ROOSENDAAL - Het is een gekkenhuis op de Belgische wegen, maar op het station van Roosendaal vertrekt de trein naar Antwerpen gewoon volgens schema. Zonder dat er iemand in zit. De stakingen die België verlammen raken de Nederlandse treinreiziger blijkbaar niet.

,,Staken? Waarom zou ik? Vanmorgen was ik om zes uur in de remise in Antwerpen en een kwartier later was ik onderweg naar Roosendaal. En ik blijf rijden tot mijn dienst er op zit. Dat is vanmiddag om half drie.’’

Met een beker koffie in haar hand loopt de machinist van de trein die Roosendaal met het Vlaamse Puurs verbindt naar haar cabine. Ze weet van de stakingen, maar doet er niet aan mee.

Dienstregeling

Ze is niet de enige. ,,Volgens mij rijdt zestig tot zeventig procent volgens de dienstregeling’’, zegt de Vlaamse treinbestuurster. Ze wil niet met haar naam in de krant, want van haar baas, de NMBS, mag ze niet met de krant praten.

De trein is leeg. Er zit echt helemaal niemand in. Waarschijnlijk hebben veel reizigers het zekere voor het onzekere genomen en zijn met de auto de grens over gestoken. Resultaat: meer dan vierhonderd kilometer file. Het is de drukste ochtendspits van dit jaar.

Volledig scherm De zwarte lijn laat zien hoe zwaar de ochtendspits in Belgie was op dinsdag 10 oktober. © Vlaams Verkeerscentrum

Bij de Nederlandse Spoorwegen constateert woordvoerster Inge Rijgersberg ‘dat er het een en ander uitvalt’. Maar grote gevolgen voor de dienstregeling heeft dat niet. ,,Ons advies is: hou de websites van de Belgische spoorwegen en die van ons goed in de gaten. En hou hoe dan ook rekening met vertragingen’’, aldus Rijgersberg.

Niet alleen het treinverkeer wordt getroffen door de staking. Ook het bus- en tramverkeer van De Lijn komt maar hortend en stotend op gang. In Antwerpen rijdt dinsdagochtend maar de helft van de trams, terwijl amper een kwart van de bussen de weg is opgegaan. Volgens de Gazet van Antwerpen werken in de hele provincie Antwerpen zo’n zes op de tien chauffeurs.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft intussen al een prijskaartje aan de spoorstaking gehangen. Volgens de werkgevers kost de actie 40 miljoen euro.

De staking is georganiseerd door de socialistische overheidsvakbond. Zo wil de bond de aandacht vestigen op de hoge werkdruk, de afbouw van de pensioenen en de dreigende privatisering van openbare diensten die in België boven de markt hangen.

Volledig scherm Mededeling op station Roosendaal. © BN DeStem