Stakende leerkrachten: een schoolreisje, maar dan zonder kinderen

VideoDEN HAAG/ETTEN-LEUR - Al lang was het aangekondigd, donderdag was het zover. Boze juffen en meesters staakten en togen naar Den Haag om te demonstreren voor meer salaris en minder werkdruk. Vooraf werden 30.000 leerkrachten verwacht, er kwamen er 60.000 opdagen. BN DeStem ging mee met Etten-Leurse leerkrachten.

10.29 uur

Volledig scherm Etten-Leurse leerkrachten nemen nog een beker koffie voordat ze richting Den Haag gaan. © Ine Cup Het regent pijpenstelen. Juffen en meesters druppelen binnen bij basisschool De Leest in Etten-Leur. Buiten staan twee bussen klaar.



Geplande vertrektijd: 10.45 uur. ,,Goedemorgen, zijn we er klaar voor?’’ roept iemand die er duidelijk zin in heeft. ,,Jazeker’, roept een juf terug, die snel nog een bekertje koffie heeft gehaald.

Quote We dachten door de negentig te komen. Geen idee waarom het er minder zijn. Misschien door het slechte weer? Jac Verschueren, directeur onderwijskoepel SKPoel

10.44 uur

,,Neem gerust nog koffie, want we gaan nog niet weg. Nog niet iedereen is er’’, roept Jac Verschueren, directeur van onderwijskoepel SKPoel, terwijl hij met namenlijsten goochelt. Twee juffen schieten de trap op voor een sanitaire stop. Verschueren telt 67 namen. ,,We dachten door de negentig te komen. Geen idee waarom het er minder zijn. Misschien door het slechte weer?’’

10.51 uur

Het is zover, iedereen kan de bus in. De dubbeldekker blijkt voldoende, de andere bus kan terug naar huis. Scheelt weer een paar euro.

10.58 uur

Op weg. De sfeer is een tikje uitgelaten. ,,Het lijkt wel een schoolreisje, maar dan zonder kinderen’’, lacht Erika Smulders, intern begeleider bij ‘t Carillon. Ze is erbij om haar collega’s te steunen. Ze vindt de werkdruk veel te hoog. ,,Die werkdruk omlaag brengen zal lastig zijn’’, denkt Rob Willemse, die achter Smulders zit. Hij geeft les op basisschool De Vier Heemskinderen en staakt vooral voor een hoger salaris.

12.06 uur

Den Haag komt in zicht, net als een paar zonnestralen. Achterin de bus duikt een juf het wc’tje in. En heeft daar de noodknop in plaats van de spoelknop te pakken. Abdul, assistent van de buschauffeur, snelt naar achteren. Loos alarm. Hilariteit alom.

12.39 uur

Verschueren roept dat hij de formulieren op komt halen voor de vakbond. Daarmee kunnen vakbondsleden hun loon doorbetaald krijgen. Veel schoolbesturen in de regio hebben besloten niet door te betalen tijdens de staking. Reden voor sommige niet-leden om toch te gaan werken, zij het dat ze geen les geven, maar administratie of achterstallig onderhoud doen.

12.45 uur

Verkeersregelaars dirigeren de bussen richting parkeerplaats. De zon breekt goed door en iedereen popelt om de bus uit te gaan. ,,Joehoe, laat je stem horen!’’ roept iemand achterin de rij. Drommen stakers stromen het terrein op dat oogt als een festivalterrein. Vooraan een groot podium, rondom het open veld staan pagodetenten. Deze keer met ‘merchandise’ van de vakbonden CNV en Aob.

Quote Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele. Dolf Jansen, cabaretier

13.00 uur

Cabaretier Dolf Jansen praat de boel aan elkaar. ,,Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele'', brult hij vanaf het podium. Gejuich stijgt op. De band Diep Triest brengt de stemming erin. Optredens en sprekers wisselen elkaar af. Spandoeken prijken in de lucht en onderwijsbond CNV deelt tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'.

13.30 uur

Volledig scherm Een hoger salaris is belangrijk om meer mannen in het onderwijs te krijgen, denkt Bart Audenaert. ,,Mannen kiezen denk ik toch voor het salaris.'' © Ine Cup Meester Bart Audenaert van Sinte Maerte uit Breda is met 45 Bredase collega’s in het Zuiderpark. Z’n vrouw zit ook in het onderwijs, maar is niet meegekomen. ,,Ja, da’s wel een dingetje’’, grinnikt hij. ,,Maar ze staakt wel, is ander werk aan het afmaken.’’ Een hoger loon is belangrijk voor de toekomst van het basisonderwijs, vindt Audenaert. En voor meer meesters. ,,Mannen kiezen denk ik toch voor het salaris.’’

14.09 uur

De manifestatie nadert z’n einde. Dolf Jansen dendert het podium over en sluit het evenement af. ,,Hou vol voor onze kinderen'', roept hij naar de stakers.

Quote Ik ben eigenlijk hartstikke ziek, maar ik ben er gewoon. Als je thuis blijft maak je geen indruk. Sonia Akil, leerkracht basisschool 't Carillon Etten-Leur

14.15 uur

Het publiek stroomt het veld af. ,,Best een relaxed dagje zo’’, zegt jonge leraar tegen zijn collega terwijl ze naar hun bus kuieren. Bij de Etten-Leurse bus pikken de rokers nog snel een sigaret. ,,Een mooie dag’’, concludeert Sonia Akil van ‘t Carillon. ,,Ik ben eigenlijk hartstikke ziek, maar ik ben er gewoon. Als je thuis blijft maak je geen indruk.’’ Iedereen klimt de bus in, boterhammen en koeken komen uit de tas en het wachten op het vertrek begint.

Volledig scherm Politie-escorte op de terugreis. © Ine Cup

15.40 uur

De bus rijdt, met in z’n kielzog een rij andere bussen. Voorop een motoragent. Het normale stadsverkeer wacht bij stoplichten tot de bussen voorbij zijn. Iedereen heeft weer bereik op z’n telefoon - door de drukte was het netwerk overbelast - en internet wordt driftig gecheckt op nieuws over de staking.

16.07 uur

De bijna jolige sfeer van de heenreis heeft plaatsgemaakt voor rust. Hier en daar ligt iemand te slapen.

Quote Het werk dat we vandaag niet konden doen, moeten we wel inhalen. Erika Smulders, intern begeleider 't Carillon

17.10 uur