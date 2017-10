Stakende juffen en meesters: 'De meet- en regelzucht is belangrijker dan het kind'

Juffen en meesters van basisscholen willen hetzelfde verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Maar veel meer nog willen ze dat er een eind komt aan de werkdruk. Daarom gaan ze donderdag massaal staken. We spraken er drie van hen.

Sjoerd Hagen, Basisschool de Brakken in Rijen, groep 8

Sjoerd Hagen, die lesgeeft aan 25 leerlingen in groep 8 is helemaal niet ontevreden met zijn huidige salaris. Wel met de doorgroeimogelijkheden. ,,Ik verdien prima, maar ik ben 36 en zit over twee jaar aan het maximum van mijn salaris.’’

In het voortgezet onderwijs zou hij verder kunnen doorgroeien. Hij staakt voor gelijke beloning voor hbo-opgeleiden in dezelfde sector. ,,Gelijk opgeleid zou redelijk gelijk beloond moeten worden. Het scheelt natuurlijk of je eerste- of derdegraads docent bent. Iemand die Duits heeft gestudeerd en lesgeeft mag best meer verdienen dan iemand die de pabo heeft gedaan. Maar het verschil kan nu oplopen naar 20 procent en dat is te groot. Als dat naar 10 procent zou kunnen, zou het al mooi zijn.’’

Een klas vol pubers zwaarder dan klas vol kleuters, zoals staatssecretaris Dekker in mei zei tijdens een debat over het onderwijs? ,,Het heeft allebei voors en tegens. Het hangt helemaal van de persoon af, waar je het meest geschikt voor bent. Als je het niet goed aanpakt gaan kleuters ook met je aan de haal.’’

Bovendien denkt Hagen dat een hoger salaris van belang is voor de instroom in de toekomst. ,,Er komt een forse uitstroom aan en dan zal het moeilijk zijn om nieuwe mensen te krijgen.’’

Meer nog dan voor een hoger salaris staakt Hagen donderdag voor minder werkdruk. Hoewel het hem naar eigen zeggen ‘prima’ lukt om alles voor elkaar te krijgen, zou hij kinderen veel meer willen bieden.

Volledig scherm De leerkrachten van montessorischool De Kraal in Tholen staan achter de staking, maar geven donderdag gewoon les. ,,We willen dit niet over de rug van de ouders doen'', zegt directeur Werner Buurman. © Chris van Klinken / Pix4Profs ,,Ik zou kinderen veel meer willen geven, maar ik moet keuzes maken, ook om mezelf te beschermen. We moeten veel doen in de tijd dat we aan de slag zijn, maar kunnen veel niet doen omdat we er de handen niet voor hebben. Je moet heel goed alles monitoren en in plannen wegzetten. Veel bijhouden, vergaderen. En er komt steeds weer iets bij. Dan moet je kijken hoe je dat dan weer in moet passen.’’

Werner Buurman, montessorischool de Kraal in Tholen, directeur

Montessorischool de Kraal in Tholen is een van de zeer weinige scholen in de regio waar donderdag gewoon les wordt gegeven. Toch staan zowel de leerkrachten als het schoolbestuur volledig achter de stakingsactie. ,,De noodzaak is groot, want het is twee minuten voor twaalf. Maar we willen dit niet over de rug van de ouders doen’’, legt schooldirecteur Werner Buurman uit.

Om steun te geven aan de intentie van de staking hebben zijn collega’s en hijzelf allemaal de petitie ondertekend. ,,Daarmee maak je al heel veel duidelijk’’, aldus Buurman, die vindt dat de werkdruk voor leerkrachten niet in verhouding staat tot het aantal uren dat ze maken.

,,Officieel moeten ze 1.659 uur werken. Maar dat is te weinig, daarin krijg je je werk niet af. Als je ziet wat er bij leerkrachten op het bordje ligt, afgezien van voorbereiden en nakijken…’’

En dan is er ook nog het passend onderwijs. ,,Leraren moeten bijgeschoold worden om al die problemen bij te houden.’’

Niet te doen, vindt de schooldirecteur, die de hoge werkdruk in hoge mate wijt aan wat hij noemt de ‘doorgeslagen regelzucht’, waarbij volgens hem het plan het doel lijkt en het kind het middel om het plan te schrijven.

Volledig scherm Linda Kerstens is juf van groep 1 en 2 van basisschool De Bukehof in Oudenbosch. Ze staakt op 5 oktober, met name vanwege de werkdruk. Foto Tonny Presser/Pix4Profs © Tonny Presser © 2017 ,,De meet- en regelzucht is belangrijker dan het kind. Alles moet dichtgespijkerd zijn, alles moet verantwoord worden. Stel dat een leerkracht een telefoontje krijgt van ouders over een probleem met een kind, dan moet daarvan een verslag worden gemaakt en ook nog een evaluatie. Een kwartier met een kind levert drie kwartier administreren op. Tien jaar geleden was dat andersom.’’

Linda Kerstens, basisschool De Bukehof in Oudenbosch, groep 1 en 2

Linda Kerstens staakt zowel voor een hoger salaris als voor een lagere werkdruk. Maar voor haar persoonlijk is de werkdruk het belangrijkste. ,,Vooral de volle klassen. Nu heb ik 25 kindjes, maar in de loop van het jaar komt er iedere keer een kindje bij want zodra ze vier worden komen ze naar school. Voor een derde kleutergroep is geen geld.’’

Het gevolg is bomvolle klassen. ,,Waarschijnlijk heb ik aan het eind van het jaar 35 of 36 kleuters. Dat is voor de kinderen en de ouders ook niet fijn.’’

En dan alle administratie. Plannen waarin precies moet staan wat er met welk kind moet gebeuren en die elke drie maanden moeten worden bijgesteld en geëvalueerd. ,,Ik geef denk ik zo’n 60 procent van de tijd les en doe ik 40 procent van de tijd administratie. Als ik administratie leuk had gevonden, was ik wel secretaresse geworden. Mensen raken zo hun motivatie kwijt.’’

Kerstens begon in 2002 als basisschoolleerkracht en zag de afgelopen vijftien jaar allerlei ontwikkelingen en technieken voorbij komen. Iets waarbij ze haar vraagtekens zet. ,,Iets wat goed is hoef je niet per se te veranderen. Soms zie je ook dingen voorbij komen die al eerder zijn geprobeerd en toen niet bleken te werken.’’ Ze werkt fulltime, vaak ook ‘s avonds of in het weekend en zegt altijd wel een to do lijstje te hebben.

,,Soms denk ik: wat zou het fijn zijn als je een baan hebt waarbij je gewoon de deur achter je dicht kunt trekken.’’ Kleuters niet zo moeilijk volgens staatssecretaris Dekker?