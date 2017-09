Staken of niet staken? Wat gaat ú doen op 5 oktober?

OproepETTEN-LEUR - Bent u juf of meester en gaat u staken op 5 oktober? Voor een hoger salaris, of voor meer hulp in de klas? Of staat u op 5 oktober gewoon voor de klas, omdat u vindt dat uw salaris zo slecht niet is en dat het met die werkdruk ook best meevalt?