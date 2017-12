Spullen uit dienstauto gestolen terwijl agent een hapje eet

Video Sporenonderzoek Bachlaan bijna afgerond, auto overleden Hennie de Laat (58) meegenomen voor onderzoek

18:04 TILBURG - Een peloton van de Mobiele Eenheid heeft tweede kerstdag uitgebreid gezocht in het afgezette gebied in de Bachlaan in Tilburg, waar eerder op de dag de auto is aangetroffen van Hennie de Laat. Het onderzoek in Tilburg-Noord is bijna afgerond.