Sprundel en Sint Willebrord: twee dorpen met nog maar één bushalte

Wethouder René Lazeroms was al een tijdje bezig met een visie op het openbaar vervoer in zijn gemeente Rucphen, die hij had geërfd van zijn voorganger uit een vorig college, toen hij in het voorjaar van 2018 werd geconfronteerd met een voldongen feit: Sint Willebrord en Sprundel moeten het voortaan doen met een gezamenlijke bushalte, zo’n beetje op de grens van de twee West-Brabantse kerkdorpen.

De reden was duidelijk: vervoerder Arriva en de provincie willen lijn 312 van Breda naar Roosendaal 'strekken'. Dat maakt de reis sneller en dus interessanter voor bijvoorbeeld studenten die op en neer naar school reizen. Maar dat 'strekken' kost Sint Willebrord drie bushaltes. Dat voelt als een aderlating. Vooral voor de oudere bevolking, die hun dorp voortaan uit moet om bij de halte komen. Die ligt namelijk aan de rand van Sprundel.

Dat er iets ging gebeuren kwam overigens niet helemaal onverwacht, zegt Lazeroms: ,,Het klassieke openbaar vervoer gaat er uit. In de toekomst gaat het alleen nog om ‘dikke’ en ‘dunne’ lijnen.’’ En de ‘dunne’ lijnen, dat zijn de routes waar nog maar weinig mensen gebruik van maken.

Bezettingsgraad

Lijn 312 is er zo een. Over het algemeen is de bezettingsgraad goed, met name in spits. Maar in Sint Willebrord stapt amper nog iemand op. De omweg door het dorp is alles behalve efficiënt, dus was de beslissing snel genomen: alle drie de haltes gaan er per december 2018 uit.

Maar dat plan viel de bewoners van Sint Willebrord en hun buren in Sprundel nogal koud op het dak. ,,We moesten het in de krant lezen’’, vertelt Jan Bolluijt van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Sprundel en Sint Willebrord. ,,Arriva en de provincie Brabant zeiden: het gaat gewoon gebeuren. Ik dacht: ‘Dit gaat allemaal wel héél snel’,’’ herinnert Adrie van Ginneken van Dorpswerk Sprundel zich nog goed.

Volledig scherm Adrie van Ginneken (links) en Jan Bolluijt aan de rand van Sprundel waar een bushalte moet komen. © Dolph Cantrijn

Quote Mensen moeten ook nog bij ons op bezoek kunnen komen Adrie van Ginneken, Dorpswerk Sprundel Als het om openbaar vervoer gaat, dan voelen de bewoners van Sprundel zich sowieso al langer stiefmoederlijk behandeld. ,,We hebben nog maar één bushalte die niet erg centraal ligt. En die ene halte komt nu nóg verder te liggen’’, constateert Van Ginneken. Hij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van zijn dorp: ,,Straks schampt de bus het dorp. Dat is nogal wat’’, zegt Bolluijt. ,,Ja. En het gaat er niet alleen om dat wij kunnen uitreizen’’, zegt Van Ginneken. ,,Mensen moeten ook nog bij ons op bezoek kunnen komen.’’

Maar het scheelt toch maar een paar honderd meter lopen? ,,Ja, makkelijk praten, wanneer je dat vanachter een bureau verzint. Van een stukje lopen ga je inderdaad niet dood. Maar handig is het ook niet echt. En waar je ook rekening mee moet houden: bijna de helft van Sprundel is intussen ouder dan vijftig jaar.’’

Pas op de plaats

Gedwongen door de omstandigheden zochten de bewonersorganisaties contact met de lokale politiek. Ze hadden geen dag later moeten aankloppen. ,,We hebben de fracties in de raad wakker moeten schudden, want het besluit over de bushaltes stond al als hamerstuk op de agenda. Maar ze hebben zich onze bezwaren wel meteen aangetrokken. Dat heeft er toe geleid dat er even pas op de plaats is gemaakt’’, vertelt Bolluijt.

De ‘reuring’ ging niet onopgemerkt aan wethouder Lazeroms voorbij. Hij ging met dorpsraden en ouderenwerk om de tafel, maar ook met Arriva en de provincie: ,,Kijken wat we kunnen doen.’’

Uitstel

Er werd in ieder geval een korte termijnsucces geboekt: Arriva en provincie willen het schrappen van de haltes en de aanleg van het nieuwe exemplaar best wel een jaar uitstellen. Die tijd kan worden gebruikt om een plan op te stellen voor een kleinschalig vervoersnetwerk voor de gemeente Rucphen.

Dat komt Lazeroms goed uit: ,,We moeten toch een stukje maatwerk zien te vinden, want ik moet aan de bevolking wel kunnen uitleggen wat hier allemaal gebeurt.’’

Quote Ze zijn zelf gaan knutselen. Mooi, een plan van onderop René Lazeroms, Wethouder Overigens begrijpt de wethouder als geen ander dat er iets gebeurt met lijn 312. ,,Wanneer je als provincie 90 miljoen euro hebt voor het openbaar vervoer, dan moet je daar zo efficiënt mogelijk mee omgaan. En dan valt het op dat er amper nog iemand van die lijn gebruik maakt in de daluren.’’

Bij het zoeken naar maatwerk krijgt Lazeroms steun van zijn eigen bevolking. Ze komen met een eigen vervoersplan. De wethouder vindt het prima: ,,Ze zijn zelf gaan knutselen. Mooi, een plan van onderop.’’

Maar helaas. Het is onhaalbaar om een busje min of meer permanent een acht te laten rijden langs de belangrijkste bestemmingen in de twee dorpen. Maar dat is niet erg, zegt Lazeroms: ,,Het gaat er om dat we samen op zoek gaan naar een oplossing.’’

Pilot

Die is nog niet gevonden. Lazeroms heeft het over een belauto, een belbus en dan weer over een Plusbus. ,,We zijn nog zoekende’’, erkent de wethouder. Hij heeft nog even tijd. Pas in de loop van de zomer moeten de plannen voor de Rucphense busproef klaar zijn. ,,Maar het besef dat we anders moet denken over openbaar vervoer is intussen wel bij iedereen doorgedrongen’’, zegt Lazeroms. Intussen ziet hij het wel zitten dat zijn gemeente voorop loopt in de zoektocht naar nieuwe vormen van openbaar vervoer. ,,De provincie voelt wel iets voor deze vormen van innovatie. Ze luisteren goed naar wat er in de regio wordt gezegd’’, weet Lazeroms.

Quote Als niemand van het nieuwe systeem gebruik­maakt, dan hebben we het geprobeerd maar dan is het einde verhaal De pilot duurt twee jaar en gaat in december van dit jaar van start. ,,Als het lukt, dan loopt ons project mee in de nieuwe concessie die in 2022 wordt verleend’’, zegt Lazeroms. En als de pilot mislukt? ,,Dan moeten we er afscheid van nemen. Dan houden we een bushalte over op de grens van Sprundel en Sint Willebrord. Het zal aan de bewoners van de dorpen zelf liggen of we er een succes van maken.’’