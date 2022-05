Sprookjesbos blaast zeventig kaarsjes uit, maar hoeveel weet jij over de Efteling van vroeger?

Nieuwsover­zicht | Zo werd Eindhoven­se inbreker per ongeluk doodgere­den - Verbaasde jonge ‘wegpiraat’ krijgt politie achter zich aan in Boxtel

Vrachtwagenchauffeur Piet overreed maandagnacht per ongeluk Eindhovense inbreker (20) die onder zijn trailer lag: ,,Er zijn levens verwoest”, zegt hij in een interview aan deze krant. En een verbaasde jonge ‘wegpiraat’ begreep er vandaag helemaal niks van toen hij de politie achter zich aan kreeg in Boxtel. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

