Sproeien in Noordoost-Brabant mag nog

CUIJK - In tegenstelling tot andere regio's in Brabant, mag in Noordoost-Brabant nog steeds gewoon met grondwater gesproeid worden. De Brabantse waterschappen hebben er voor gekozen het sproeiverbod waar al voor gewaarschuwd was, te beperken tot drie gebieden in het zuidelijk deel van de provincie.

In de gebieden rond Helmond en Eindhoven en onder Breda geldt vanaf vrijdag een verbod om grasland, golfterreinen en sportvelden met grondwater te besproeien. Dat is daar nodig om de grondwatervoorraad te beschermen.

Hoewel de maand februari kletsnat is, was maart gortdroog en extreem zonnig. Dat leverde overal in de provincie een dalende grondwaterstand op. Maar vooral op de hogere zandgronden in het zuiden.

Nog niet

In het Land van Cuijk is dat nog niet zodanig dat een sproeiverbod noodzakelijk is. In de beekdalen die lager liggen en vlakker zijn, blijft het grondwater langer op peil. Dat wordt gedaan door stuwen hoog te zetten, waardoor het water in beken en sloten blijft staan en niet weg kan stromen naar de rivier de Maas. Daarbij wordt op speciale inlaatpunten Maaswater het gebied in gebracht.

Oproep

Sinds de droogteproblemen van de afgelopen jaren houden waterschappen het hele jaar door water vast. Niet alleen in de zomer maar ook in de winter als er meer regen valt. Eind 2021 is met tien andere Brabantse partijen een grondwaterconvenant ondertekend. Hierin staat dat de komende jaren meer wordt samengewerkt om de grondwatervoorraad te verbeteren.

Het waterschap Aa en Maas doet nog wel een oproep: ‘Blijf het hele jaar zuinig omgaan met het kostbare grondwater.’