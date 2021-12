Sportvisser (44) uit Turnhout overleden nadat hij te water was geraakt in Maren-Kessel

video Zo komt het nieuwe hoofdge­bouw van Beekse Bergen er uit te zien

HILVARENBEEK - De verf in het oude hoofdgebouw op Vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek was amper droog toen het in vlammen opging. De contouren van een nieuw pand met restaurant, zwembad en supermarkt (kosten: een paar miljoen) worden intussen zichtbaar. Het moet voor de zomer klaar zijn.

