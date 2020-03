Sporenonderzoek klaar in appartement van vermoorde tonprater in Boxmeer

Buitenwereld

Politie en justitie willen verder nog niets over de zaak kwijt en zwijgen over de achtergronden.



,,Sommige informatie kan alleen bekend zijn bij de dader en door het met de buitenwereld te delen, kan dat later in het onderzoek nadelige gevolgen hebben voor de bewijsvoering”, verklaart een politiewoordvoerder de terughoudendheid. Een groot rechercheteam is volgens hem fulltime met de zaak bezig.



Mogelijk is Schrijen al eerder omgebracht dan zondagavond. Buurtbewoners hadden hem al een paar dagen niet gezien. De politiewoordvoerder wil over het tijdstip van overlijden nog niets zegen. ,,Dat maakt deel uit van het onderzoek. We houden in dit stadium van het onderzoek, zoals te doen gebruikelijk rekening met meerdere scenario’s.”