Spookslot verdwijnt, Efteling bouwt nieuwe, overdekte attractie ‘om mee te doen met de grote spelers’

Het taboe doorbreken: Brabantse verhalen over seksueel geweld

De ene onthulling volgt de andere op in het schandaal rondom The Voice of Holland. Op de werkvloer zou sprake zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel geweld vindt op veel plekken en in veel verschillende vormen plaats, bleek ook toen de verslaggevers van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem er vorig jaar onderzoek naar deden.

21 januari