Spoofing: Luc Leclercq uit Valkenswaard is gebeld door ‘echt nummer’ en toch opgelicht voor duizenden euro's

Rechtbank: vijf verdachten van Bossche groepsver­krach­ting moeten weer in de cel

20 december DEN BOSCH - Vijf van de acht verdachten die onlangs in vrijheid zijn gesteld in de Bossche groepsverkrachtingszaak moeten de cel weer in. Dat is vandaag bepaald door de raadkamer van de Bossche rechtbank. Het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris die onlangs had bepaald dat zes Bosschenaren in vrijheid moesten worden gesteld nadat zij op 3 december waren aangehouden.