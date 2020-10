Spontane dans met straatmuzikant uit Eindhoven gaat hele wereld over: ‘We waren toe aan iets positiefs’

1500 kilo illegaal vuurwerk gevonden bij woning in Oeffelt, bewoner opgepakt

14 oktober OEFFELT - Een enorme partij aan illegaal vuurwerk is woensdagavond gevonden in een garage van een woning aan de Brakels Eng in Oeffelt. Het gaat volgens een woordvoerder van de politie om in totaal zo'n 1500 kilo.