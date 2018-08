Spoedoverleg over Decibel nu agenten wegblijven: 'Onze eerste zorg is een zo veilig mogelijk verloop'

Dinsdag maakten de politiebonden de actie ' #nuldecibel ' bekend in hun strijd voor een betere cao. Dit betekent dat er op 17, 18 en 19 augustus geen agenten aanwezig zijn op het festivalterrein van Beekse Bergen. Zo willen ze laten zien dat de hoeveelheid werk niet meer te behappen is. Festivals vergen veel politiecapaciteit, stellen de bonden. Voor spoedmeldingen en ernstige verstoringen van de openbare orde komen agenten wel.

Verrast

Normen en spelregels

,,Overtreders wordt geen toegang verleend, we blijven staan voor onze normen en spelregels", zegt een woordvoerder van Decibel. Ook de organisatie werd verrast door de politieactie en is in afwachting van de uitkomst van het gesprek met de gemeente. ,,Dan weten we welke maatregelen we extra moeten nemen. Het belangrijkste is dat het festival sowieso door gaat."