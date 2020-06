Splinternieuw cafetaria laat New Kids Maaskantje voortleven: De Jos Brinkie blijft, net als broodje 'bakpao jonguh!’

De nostalgie van het oude frietkot, waar de opstandige straatjongeren van de New Kids hun twee beroemde actiekomediefilms New Kids Turbo en New Kids Nitro opnamen rond het Maaskantje, tja, die is wel verdwenen. Maar dat wist cafetariahoudster Melissa van Hintum natuurlijk wel toen ze een paar maanden geleden dat beroemde houten gebouwtje met een grijper liet stuk knijpen in Den Dungen.