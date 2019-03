Spitsuur bij verzekeraars na storm in Brabant

Het Tilburgse Interpolis noteerde maandagochtend alleen al zo’n 500 schademeldingen, waarvan het gros uit Brabant. Dat is 230 procent meer dan op een reguliere dag, liet een woordvoerder weten. Opvallend veel boeren zijn getroffen door de storm (100 meldingen). Particulier verzekerden klaagden, aldus de Interpolis-zegsman, vooral over reguliere stormschade: losgeraakte dakpannen, omgewaaide schuttingen, lekkages en takken op auto’s. Het is volgens Interpolis nog te vroeg om de rekening op te maken.

Grote schades

Ook bij ZLM (alleen actief in Zeeland en Brabant) was het spitsuur deze maandag. De verzekeraar noteerde ‘opvallend veel grote schades’. Zo kwamen er al meldingen binnen van daken die door de extreem harde wind (windstoten tot wel 100 kilometer per uur) compleet losgerukt werden. ,,In sommige plaatsen zelfs meerdere huizen op een rij”, zegt Edwin Goetheer, afdelingshoofd schade van ZLM, dat alleen al uit Brabant zo’n 250 meldingen te verwerken kreeg. De verwachting is dat het aantal gemelde schades in de loop van de week nog flink oploopt. ,,Het is dan ook nog te vroeg om een schatting te kunnen geven over een totaalbedrag”, stelt Goetheer. Bij de vorige grote storm die in januari 2018 onder andere Brabant teisterde, stokte de ZLM-teller uiteindelijk bij een schadepost van 2,8 miljoen euro.