Spits uit Brouwhuis houdt van Pep Guardiola en ‘lijkt’ op Luis Suarez: ‘Een klutsspits én een van de beste ooit’

Stratenma­ker Wout plaveit de weg voor Schrob­belèr naar het noorden: ‘Marathon­schaat­sers lusten er wel pap van’

SPRANG-CAPELLE/TILBURG - Schrobbelèr wordt ook in de noordelijke provincies steeds populairder. Voor een belangrijk deel via het marathonschaatsen en dankzij Wout de Jong. Zelfs Evert van Benthem bezorgde hij in Canada kruiken Schrobbelèr.