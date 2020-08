Spinnen, circuittraining, pilates, zwemmen: Bep (90) doet het nog allemaal

25 graden is lekker voor overdag, maar 's nachts liever niet

21 augustus Afgelopen nacht was een extreem warme nacht. Het koelst in Brabant was het in het westen. Daar daalde de temperatuur om 04.50 uur tot 24,1 graden. In de regio Eindhoven bleef het kwik rond de 25 graden hangen. Dat is lokaal dag 18 van de hittegolf.