Spekgladde satésaus verspreid over de N2: hoe wordt dat schoongemaakt?

Alarmbellen gaan af

Rond kwart over elf 's ochtends kreeg de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat door dat er iets aan de hand was op de A2 en N2. De weg is daar voorzien van camera's. Detectielussen in het asfalt staan in directe verbinding met de matrixborden boven de weg. Die borden springen meteen aan zodra geconstateerd wordt dat het verkeer langzamer rijdt. Op dat moment draait er niemand handmatig aan de knoppen.

Op het kantoor van Rijkswaterstaat in Helmond rijst direct de vraag: wat is er aan de hand? Woordvoerder Eric van Beerendonk legt uit dat er op zo'n moment meteen alle alarmbellen afgaan. ,,Via de camera's zien we dat er een ongeluk is gebeurd op de N2. We schakelen direct de weginspecteur en Officier van Dienst (OvD) in. De politie gaat er ook op af om mee te helpen met de wegafzetting.”

Het nieuws verspreiden

De Officier van Dienst beoordeelt ter plekke de situatie. Hij regelt een berger voor de vrachtwagen, een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf voor de rotzooi en zorgt dat er een omleidingsroute wordt geregeld via de verkeerscentrale. ,,In dit geval moest het verkeer keren op de A58 bij de af- en toerit van Best (afslag 7). Zo kon iedereen toch nog Eindhoven en Eindhoven Airport bereiken", vertelt Van Beerendonk.



,,Vervolgens schakelt de verkeerscentrale de communicatieafdeling in zodat de ANWB en regionale media weten wat er aan de hand is en updates door kunnen geven. Via het ANP komt de melding bij de fileberichten binnen en is ook op de radio te horen wat er aan de hand is. Het verkeer richting Eindhoven weet dan dat het rekening moet houden met extra reistijd.”

Schade opnemen

Ondertussen zijn de bergers en schoonmakers gearriveerd om de boel op te ruimen. Doorgaans heeft Rijkswaterstaat ZOAB-cleaners (wegdekreinigers) klaarstaan, maar in dit geval moest een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf komen. De bruine satésaus en kipresten vergen een zorgvuldige reiniging. De OvD maakt op hoe ernstig de vangrail, het portaal waar de matrixborden aan hangen en de weg zijn beschadigd. Aan de hand daarvan beoordeelt hij wanneer de weg open kan. ,,In dit geval zorgden de kapotte vangrail en portaal niet voor een gevaarlijke situatie op de weg. Daarom is besloten om de weg om 16.00 uur vrij te geven, voordat de avondspits begon. Na de avondspits werd de weg weer afgesloten zodat de reparaties in alle veiligheid werden afgemaakt‘’, legt Van Beerendonk uit. Dat duurde ongeveer tot middernacht.

Rijkswaterstaat probeert altijd zo snel mogelijk de weg vrij te geven wanneer de veiligheid dat toelaat. ,,Veiligheid staat hoog in het vaandel", zegt Van Beerendonk. ,,Als er ook maar iets aan de hand is met de weg waardoor opnieuw een ongeluk kan gebeuren, wordt dat eerst opgelost.”

Geen onderzoek