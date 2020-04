Speel mee met de wekelijkse nieuwsquiz van BN DeStem

doe mee en winNormaal gesproken maken we in december een quiz rond nieuws van het afgelopen jaar. In deze tijden kunt u wel wat extra vertier gebruiken, vandaar dat BN DeStem dit voorjaar wekelijks een nieuwsquiz publiceert.

De meeste antwoorden heeft u kunnen lezen in de krant of op de website, heel soms moet u wat verder zoeken. Of weet u het gewoon, natuurlijk. Wekelijks stellen we een mooie prijs beschikbaar.

1. Op eerste paasdag van dit jaar was het heerlijk weer. Het was zelfs zo warm dat dagrecords werden verbroken. En zoals wel vaker was Gilze-Rijen in onze regio een van de koplopers met 22,3. Vorig jaar brak Gilze-Rijen op 25 juli zelfs het hitterecord aller tijden in Nederland. Hoe warm was het toen ook alweer?

A. 40,2

B. 40.7

2. De in Breda geboren schrijfster Marga Minco werd onlangs 100 jaar. Wat was haar aanvankelijke voornaam?

A. Sara

B. Mirjam

3. De onlangs overleden pianist Louis van Dijk speelde onder de naam De Gevleugelde Vrienden vaak samen met collega’s Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Maar in welke Westbrabantse plaats is er een vogelvereniging met dezelfde naam?

A.Noordhoek

B. Etten-Leur

4. Terug in de tijd. Op 11 april 2002 speelde Feyenoord in de halve finale van de UEFA-Cup de terugwedstrijd in de Kuip tegen de sterren van Inter Milaan. Na een 0-1-zege in Milaan, werd het nu 2-2. Feyenoord ging door naar de finale en zou die winnen van Borussia Dortmund. ‘Onze’ in Steenbergen geboren en thans in Prinsenbeek woonachtige Pierre van Hooijdonk was dat seizoen heel belangrijk voor Feyenoord. Hoe vaak scoorde hij in totaal in beide wedstrijden tegen Inter Milaan?

A. 1

B. 2

5. De zendmasten voor het mobiele netwerk vallen sinds het Paasweekend ten prooi aan pyromanen. In West-Brabant begon het vrijdagnacht met twee zendmasten in dezelfde plaats. Waar was dat?

A. Ossendrecht

B. Oudenbosch

6. Joyce Vermue, burgemeester van Zundert, was ruim een half jaar de jongste burgemeester van Nederland (34 jaar). In februari van dit jaar moest ze de trofee die bij deze eretitel hoort overdragen aan jonkie Robbert-Jan van Duijn, de 32-jarige, nieuwe burgervader van Nieuwkoop. Wat voor een trofee is dat?

A. Bronzen Fopspeen

B. Rode Lantaarn

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal. © Freek Verhulst

7. In Roosendaal staat het winkelcentrum De Biggelaar al geruime tijd leeg. Internetondernemer Pierre de Jong had wilde plannen om er een multimediacomplex van te maken. Dat is van de baan, maar de initiatiefnemer had er al wel een naam voor. Welke?

A.Multi-big

B.Bigger

8. Knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer zorgt al jaren voor files en dus ergernis bij automobilisten. Er gaat eindelijk wat gebeuren,de A27 wordt verbreed. Maar wanneer beginnen deze werkzaamheden?

A. 2021

B. 2022

9. Normaliter zouden de kranten nu vol staan over het Eurovisie Songfestival in eigen land. De in Bergen op Zoom geboren Cornald Maas wordt gezien als autoriteit op het gebied van Songfestival. Hij was jurylid en is commentator. Toch werd hij in 2010 even op non-actief gezet. Waarom?

A. Hij bekritiseerde op Twitter de zangkwaliteiten van Sieneke

B. Hij werkte voor de VARA en dat keurde de Songfestival-producenten AVRO/TROS af.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Patrick van Lunteren en Boi Boi Huong. © Pix4Profs-Ron Magielse

10. De Bredase tak van de SP kwam eerder dit jaar landelijk in het nieuws vanwege een uit de hand gelopen vergadering waarbij zelfs klappen vielen. Voormalig fractie-voorzitter Patrick van Lunteren en zijn vriendin, gemeenteraadslid Boi Boi Huong, stapten uit de partij. Vorig jaar dong Van Lunteren nog naar een belangrijke functie. Welke was dat?

A. Landelijk voorzitter SP

B. Burgemeester Gilze en Rijen

11. Ze was als een van de laatste sporters ter wereld nog actief in wedstrijdverband en wel op het Olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen. Na een paar dagen werd het toernooi alsnog stilgelegd. Al eerder in het toernooi ging deze Roosendaalse sportvrouw onderuit. Kent u haar naam?

A.Chelsey Heijnen

B.Sanneke Vermeulen

12. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) nam op 13 maart in samenwerking met de (dieren)politie bij een inwoner van Breda een groot aantal uilen en roofvogels in beslag. De vogels zaten grotendeels in zijn woonkamer, in veel te kleine kooien of aan een koord. Hoeveel vogels had de man in totaal?

A. 23

B. 13

13. Op Tweede Paasdag kreeg zorginstelling Surplus in Zevenbergen hoog bezoek. Wie kwam daar poolshoogte nemen?

A. Koning Willem-Alexander

B. Minister Hugo de Jonge

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Peter Hyballa © BSR Agency

14. De moeder van NAC-trainer Peter Hyballa is een Nederlandse. Waar is ze geboren?

A. Dongen

B. Rotterdam

15. Lintjesregen nadert. Ook in coronatijd heeft het Zijne Majesteit behaagd om Koninklijke Onderscheidingen uit te reiken. In Etten-Leur bestaat naast de lintjes nog een onderscheiding voor plaatsgenoten die zich op cultureel, maatschappelijk of sportief terrein verdienstelijk hebben gemaakt. Hoe heet die waarderingsprijs?

A. Het Vergulde Zwaaigatje

B. De Zilveren Moeierboom

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © Pix4Profs / Joris Knapen

16. De Ronde van Spanje alias Vuelta zou deze zomer in Nederland van start gaan. De derde etappe, met start en finish in Breda, zou bijna geheel West-Brabant doorkruisen. Door de coronacrisis is dat feest voorlopig uitgesteld tot het najaar. Op welke dag stond die etappe Breda-Breda gepland?

A. 15 augustus

B. 16 augustus

17. De gruwelijke moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden in – waarschijnlijk – omgeving Steenbergen, wekte afschuw alom. Spraakmakende moordzaken krijgen nog wel eens een naam, die blijft hangen. Zo ook deze. Welke bedoelen we?

A. Speciekuipmoord

B. Kanaalmoord

18. De Prinsenbeekse Anneloes Officier (31) bedacht enkele weken geleden een challenge voor de thuiswerkers: maak een bekend schilderij na met drie voorwerpen uit huis. Op Instagram heeft ze inmiddels volgers uit de hele wereld. Welk beroemd schilderij beeldde Anneloes zelf uit als voorbeeld?

A. Mona Lisa van Leonardo da Vinci

B. Het meisje met de parel van Johannes Vermeer

19. Op een toren van het persstation van het waterschap Brabantse Delta in Bergen op Zoom is recentelijk een kunstwerk aangebracht. Het bestaat uit 162 onderdelen. Wat zijn dat voor dingen tegen deze toren?

A. Douchekoppen

B. Poepemmers

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Bravis Ziekenhuis. © BSR Agency

20. Dat onze ziekenhuizen Amphia en Bravis veelvuldig de krantenkolommen van BNDeStem halen, is logisch. De naam Bravis is niet zozeer een afkorting overigens. Waar staat het eigenlijk voor?

A. De B staat voor Bergen op Zoom, de R voor Roosendaal en ‘avis’ verwijst naar zorg.

B. De naam is tweeledig. Brave staat voor moed en Vis is kracht in het Latijn.

Oplossing

Stuur uw antwoorden in en win! Stuur uw oplossing voor donderdag met naam en postadres naar redactie@bndestem.nl