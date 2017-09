Spannende tijden voor een van de bekendste restaurants van Brabant

EINDHOVEN - Restaurant de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven is een culinair instituut, een klinkende naam in de regio met al 38 jaar een Michelin-ster. Maar hoe lang nog?

Het zijn spannende tijden voor De Karpendonkse Hoeve, het bekendste restaurant van Eindhoven. Met het einde van het jaar nadert traditioneel ook de tijd waarin de restaurantgidsen weer met hun lijstjes komen. Dat terwijl het gastronomische instituut zich in een roerige periode bevindt.

Voor de tweede keer binnen een jaar is er een nieuwe chefkok en het afscheid van de hondstrouwe sterrenchef Peter Koehn nadert. Het broodnodige onderhoud aan het pand kost handenvol geld terwijl het restaurant er op papier niet al te florissant voor staat met een structureel negatief werkkapitaal en eigen vermogen.

Culinaire landschap

Wie aan een regionaal sterrenrestaurant denkt, zegt De Karpendonkse Hoeve. Een vanzelfsprekendheid in het culinaire landschap in de regio. En dat al 38 jaar. Geen chef in de Benelux die zo lang, onafgebroken zijn werkgever stilletjes maar ogenschijnlijk onbedreigd naar een Michelinster kookte als scheidend kok Peter Koehn. Onder de vleugels van de in 2009 overleden super-gastheer Leo van Eeghem werd 'De Karpendonk' in de jaren tachtig bijna legendarisch met de klassieke Franse keuken.

Volledig scherm Karpendonkse Hoeve met links Peter Koehn, rechts Rob van der Veeken © Bart-jan Van Rooij

Maar er zijn zorgen of die Michelinster behouden blijft als de restaurantgids voor 2018 in december wordt gepresenteerd. Zoals gebruikelijk zegt het bandenmannetje daar nu natuurlijk nog niets over maar eigenaresse Ingrid van Eeghem en Koehn's opvolger Rob van der Veeken zijn er niet gerust op. Dat komt voor een groot deel door een hobbelige zoektocht naar een nieuwe chefkok. Die kwam vorig jaar in de persoon van Ryan Bahadoer met torenhoge ambities ('we gaan voor drie sterren') maar de samenwerking strandde al na een paar maanden. Nu is er een nieuwe kok: Rob van der Veeken. ,,Als we de ster moeten kwijtraken, dan liever volgend jaar. Laat mij dan maar met de shit zitten. Maar gun Peter Koehn zijn afscheid", klinkt het uit de mond van Van der Veeken, voormalig chef van De Hofstee in Bladel. En aan de andere kant: aan de kwaliteit van eten is die 38 jaar weinig veranderd dus waarom zou die ster dan nu in gevaar zijn?

