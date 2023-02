SP wil opheldering over eisen rond liften na problemen in wooncomplex Boxmeer

CUIJK - Waarom gaat het toch vaak mis met liften in gebouwen? Dat vraagt de SP in Land van Cuijk zich af. Aanleiding bij de gemeente om opheldering te vragen is berichtgeving in De Gelderlander in januari. Over hulpbehoevende ouderen die tijdelijk 'gevangen’ zaten in appartementencomplex Musette in Boxmeer.