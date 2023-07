SP houdt kater over aan debat over ‘sloopwijk’ in Berghem: ‘Het is achterkamertjespolitiek ten top’

Terugkeer van bieb in Hoge Vucht weer stapje dichterbij: ‘Wijk laten zien dat we niet oneindig blijven praten’

BREDA - De sluiting in 2013 van de bieb in de Hoge Vucht was een slecht idee, daar is iedereen het wel over eens. In deze wijk begrepen de bewoners er in ieder geval niets van. Een terugkeer is nu dichtbij, want de wethouder wil meters maken: ,,Binnen een jaar duidelijkheid.”