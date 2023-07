Sonse boa bleek geen politiemol, maar ging boekje wel te buiten; 40 uur werkstraf en baan kwijt

Actie voor Alex S. bij station en Paleis van Justitie: ‘Baas over eigen sterven’

DEN BOSCH - Met de leuze ‘Baas over eigen sterven’, een spandoek en megafoon vroegen zo’n tien actievoerders dinsdagochtend bij het station in Den Bosch en het nabij gelegen Paleis van Justitie aandacht voor Alex. S. Later vandaag is de uitspraak in de geruchtmakende zaak over het Middel X dat hij als hulp bij zelfdoding verstrekte.